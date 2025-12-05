이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '클레먹타임'

배우 이계인이 '사기 결혼'으로 인한 깊은 상처를 고백했다.5일 '클레먹타임' 채널에는 "결혼했는데 집에서 아내 얼굴을 본 적이 없어, 그 시절 게인이 좋아했던 소녀는"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 이동준은 "사기 결혼 비슷하게 되지 않았냐"고 운을 뗐고, 이에 이계인 "결혼을 했는데 이상하게 아내가 집에 들어오지 않았다"고 당시 상황을 떠올렸다. 집으로 연락하면 "엄마랑 언니가 자고 있다고 하더라"며 그는 그 말을 그대로 믿었다고 했다.하지만 충격적인 진실은 곧 드러났다. 이계인은 "전에 사귀던 남자가 다시 나타났다"며 "전처는 이미 그 남자와 10년 가까이 동거 중이었다. 그 상태에서 결혼식을 올린 거였다"고 믿기 어려운 상황을 고백했다. 또한 이 과정에서 수사관마저 그를 안타깝게 바라보며 "너무 안 됐다고 하더라"고 털어놨다.갑작스러운 배신감에 그는 밥도 제대로 먹지 못할 정도로 무너졌다고. 이계인은 "매일 소주만 마셨다. 술에 취해 녹화하러 가고... 방송도 그만둬야겠다고 생각했다. 너무 창피했다"며 "바빴던 탓에 혼인신고는 못했다. 차라리 다행이라고 그러더라"며 상처가 깊었다고 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr