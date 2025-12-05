/ 사진=텐아시아 DB

가수 겸 배우 도경수가 해외탐방 중 위기를 맞는다.tvN ‘콩 심은 데 콩 나서 웃음팡 행복팡 해외탐방(연출 나영석, 하무성, 심은정)’(이하 ‘콩콩팡팡’) 8회에서는 코수멜 섬으로 떠난 이광수, 김우빈, 도경수가 온갖 변수와 함께하며 쉴 틈 없는 재미를 선사한다.탐방단은 코수멜에 도착하자마자 예약을 걸어두었던 숙소가 취소됐다는 소식에 비상이 걸린다. 당일 예약을 해야 하는 만큼 탐방단은 곧장 근처 카페로 들어가 예약이 가능한 숙소 찾기에 돌입하는 가운데 새로운 숙소를 구할 수 있을지 궁금증을 자극하고 있다.또한 스쿠터를 타고 일몰을 보러 가던 중에는 갑자기 도경수의 스쿠터가 고장이 나는 돌발 상황이 발생한다. 발이 묶인 도경수는 종잡을 수 없는 일들이 계속되자 “별의별 일이 다 생기네요. 우리한테”라며 해탈한 반응을 보인다고. 심지어 이광수의 스쿠터를 같이 타고 이동하는 길에는 갑자기 비가 내린다고 한다.그런가 하면 KKPP 푸드 감사 김우빈과 본사 재정 담당자가 전체 회식비 지급이 걸린 컵 받기 게임에 나서 손에 땀을 쥐게 만든다. 김우빈이 이기는 경우 본사 법인카드로 전체 회식비를 결제하고, 지는 경우 탐방단이 사비로 결제하기로 한 상황. 과연 김우빈과 본사 재정 담당자 중 승리를 쟁취할 주인공은 누구일지 주목된다.한편, 이날 방송에서는 이광수가 김우빈, 도경수에게 서운함을 느낀다. 테오티우아칸 피라미드에서 구매한 흑요석 우정 반지를 혼자만 착용하고 있었던 것. 급격히 안색이 어두워진 이광수는 바로 반지를 빼버리며 섭섭함을 토로하더니 “나 진짜 미치는 꼴 보고 싶어?”라고 말해 또 하나의 레전드 장면 탄생을 예감케 한다.5일 저녁 8시 40분 tvN ‘콩 심은 데 콩 나서 웃음팡 행복팡 해외탐방’에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr