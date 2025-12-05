엑스디너리 히어로즈/ 사진 제공=JYP

엑스디너리 히어로즈 건일, 정수/ 사진 제공=JYP

엑스디너리 히어로즈 가온, 오드/ 사진 제공=JYP

엑스디너리 히어로즈 준한, 주연/ 사진 제공=JYP