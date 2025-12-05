'25kg 감량' 풍자, 크롭티 입고 파격 노출…맨살 드러내더니 "옷 사이즈 105로 줄어" ('전참시')

사진제공=MBC

25kg 감량에 성공한 풍자의 특별한 하루가 펼쳐진다.오는 6일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’(이하 '전참시') 375회에서는 다이어트에 성공해 무려 25kg을 감량한 풍자와, 출산 후 20kg 증량한 랄랄, 풍자의 메이크업 담당 대영이 함께한 유쾌한 압구정 쇼핑 나들이가 펼쳐진다.풍자의 ‘NEW 오피스’를 풍자의 절친이자 메이크업 아티스트 대영이 찾아간다. 자연인 행색으로 기상한 풍자는 새 단장한 사무실을 소개하며 최근 25kg 감량에 성공한 근황을 전한다. 이어 다이어터들을 위한 가벼운 식사로 유용한 ‘버섯 족발’ 레시피까지 아낌없이 밝힌다. 그러나 간장 계량 실패로 예상치 못한 짠맛 폭탄이 터지며 두 사람 모두 폭소를 참지 못했다는 후문이다.풍자는 다이어트 성공으로 입던 옷이 모두 헐렁해져 옷 쇼핑이 절실한 상황. 이를 위해 절친 대영과 함께 쇼핑 성지로 불리는 압구정 로데오 거리로 향한다. 여기에 최근 출산으로 20kg가 늘어 다시 사이즈 체크가 필요한 랄랄도 깜짝 합류하면서, 세 사람의 쇼핑이 본격적으로 시작된다.그러나 설렘도 잠시, 피팅룸에서 예상치 못한 ‘사이즈 전쟁’이 펼쳐진다. 풍자는 상의 사이즈가 140에서 105로 줄어드는 극적 변화를 이뤘지만, 막상 찾은 기성복 매장엔 작은 사이즈밖에 없어 피팅이 어려운 상황. 그 탓에 풍자와 랄랄이 시도하는 옷마다 예측불가 상황이 이어진다.특히 랄랄의 눈에 띈 흰 원피스를 풍자가 입자 그대로 ‘상의’로 변신, 옷의 정체성마저 흔들리는 웃지 못할 상황이 펼쳐진다. 결국 옷들에 ‘상해’를 입혔다는 미안함에 시착한 옷을 모두 구매하는 과감한 플렉스를 선보인다. 25kg 감량 후에도 여전히 쉽지 않은 옷 쇼핑은 어떤 결말을 맞이하게 될지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr