'김유정 父' 배수빈, 딸 죽일듯이 폭행 하더니…"가장 기억에 남아, 온전히 존재" ('친애하는X')[일문일답]

이하 배수빈 '친애하는 X' 일문일답

배우 배수빈이 티빙 오리지널 ‘친애하는 X’ 종영을 맞아 작품에 대한 소회를 전했다.티빙 오리지널 '친애하는 X'가 지난달 6일 첫 공개된 이후 시리즈 중 4주 연속 신규구독기여 1위를 기록하며 뜨거운 화제 속에 종영했다.극 중 배수빈은 딸 백아진(김유정 분)을 돈벌이 수단으로만 생각하는 비정한 아버지 ‘백선규’ 역을 맡아 서늘한 악역 연기를 펼쳤다. 냉정함과 광기가 공존하는 인물을 밀도 높게 구현하며 등장하는 장면마다 극의 긴장감을 고조시켰다. 특히 김유정과의 날 선 대립, 광기 어린 눈빛 등으로 강렬한 존재감을 남기며 ‘믿고 보는 배우’의 저력을 또 한 번 증명했다.무엇보다 극중 백선규가 백아진이 설계한 도박판에 걸려 파국을 맞이하는 장면에서 배수빈은 모든 감정을 폭발시켜 긴장감을 극에 달하게 했다. 돈 대신 신문지를 내놓은 백아진을 보며 실성한 웃음을 터뜨리다, 분노와 절망으로 급격히 치닫는 표정 변화와 거침없는 폭력이 눈을 떼지 못하게 했다.시원섭섭하다. 짧은 시간이었지만 모든 것을 쏟아 넣은 뜻깊은 시간이었다. 함께해 주신 모든 제작진과 시청자분들께 감사드린다.소유욕과 집착이 부르는 파국을 최대한 투명하고 선명하게 드러내는 데 집중했다. 그 중에서도 3, 4회 극중 딸인 백아진과 대립 후 죽음에 이르렀던 옥탑방 장면이 가장 기억에 남는다. 온전히 이 장면을 위해 존재하는 것처럼 느껴졌다.이번 작품을 함께하며 김유정 배우의 팬이 됐다. 오랜 시간 후 다시 함께하게 된 작업 과정은 큰 즐거움이었다. 향후 또 다른 작품에서 재회하기를 기대한다.‘친애하는 X’를 사랑해주시고 관심 주셔서 감사하다. 배우들과 제작진이 온 힘을 다해 완성한 작품이 좋은 반응을 얻어 큰 보람으로 남는다. 모든 분들의 일상에 따뜻함이 깃들기를 기원한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr