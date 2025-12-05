'김유정 父' 배수빈, 딸 죽일듯이 폭행 하더니…"가장 기억에 남아, 온전히 존재" ('친애하는X')[일문일답]

배우 배수빈이 티빙 오리지널 ‘친애하는 X’ 종영을 맞아 작품에 대한 소회를 전했다.
티빙 오리지널 '친애하는 X'가 지난달 6일 첫 공개된 이후 시리즈 중 4주 연속 신규구독기여 1위를 기록하며 뜨거운 화제 속에 종영했다.
극 중 배수빈은 딸 백아진(김유정 분)을 돈벌이 수단으로만 생각하는 비정한 아버지 ‘백선규’ 역을 맡아 서늘한 악역 연기를 펼쳤다. 냉정함과 광기가 공존하는 인물을 밀도 높게 구현하며 등장하는 장면마다 극의 긴장감을 고조시켰다. 특히 김유정과의 날 선 대립, 광기 어린 눈빛 등으로 강렬한 존재감을 남기며 ‘믿고 보는 배우’의 저력을 또 한 번 증명했다.
무엇보다 극중 백선규가 백아진이 설계한 도박판에 걸려 파국을 맞이하는 장면에서 배수빈은 모든 감정을 폭발시켜 긴장감을 극에 달하게 했다. 돈 대신 신문지를 내놓은 백아진을 보며 실성한 웃음을 터뜨리다, 분노와 절망으로 급격히 치닫는 표정 변화와 거침없는 폭력이 눈을 떼지 못하게 했다. 이하 배수빈 '친애하는 X' 일문일답◇ ‘친애하는 X’ 종영 소감은?
시원섭섭하다. 짧은 시간이었지만 모든 것을 쏟아 넣은 뜻깊은 시간이었다. 함께해 주신 모든 제작진과 시청자분들께 감사드린다.
◇ 백선규를 연기하며 가장 중점을 둔 부분은? 가장 기억에 남는 장면이 있다면?
소유욕과 집착이 부르는 파국을 최대한 투명하고 선명하게 드러내는 데 집중했다. 그 중에서도 3, 4회 극중 딸인 백아진과 대립 후 죽음에 이르렀던 옥탑방 장면이 가장 기억에 남는다. 온전히 이 장면을 위해 존재하는 것처럼 느껴졌다.
◇ 김유정 배우와 15년 만의 재회, 어땠나?
이번 작품을 함께하며 김유정 배우의 팬이 됐다. 오랜 시간 후 다시 함께하게 된 작업 과정은 큰 즐거움이었다. 향후 또 다른 작품에서 재회하기를 기대한다.
◇ 시청자들에게 마지막 한마디
‘친애하는 X’를 사랑해주시고 관심 주셔서 감사하다. 배우들과 제작진이 온 힘을 다해 완성한 작품이 좋은 반응을 얻어 큰 보람으로 남는다. 모든 분들의 일상에 따뜻함이 깃들기를 기원한다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
