그룹 오마이걸 미미가 자신의 동안 비법을 공개했고 이어 듀오 다비치 강민경의 파격적인 헤어스타일이 화제가 됐다.4일 방송된 tvN '식스센스: 시티투어2'에는 현실 자매 케미로 잘 알려진 다비치가 게스트로 출연해 서울 용산구에서 가짜 찾기 여행을 진행했다.이동 중 고경표는 미미의 뒤편을 바라보며 멤버들에게 "미미 귀 뒤에 붙인 거 봐"라고 말해 시선을 모았다. 강민경이 "멀미약이냐"고 묻자, 고경표는 해당 아이템이 누운 귀를 세워주는 '귀 테이프'라고 설명했다.미미는 귀 테이프를 사용한 이유에 대해 "귀 세우면 어려 보여요"라고 답하며, 동안 효과를 위해 붙였다고 밝혔다. 출연진은 예상치 못한 미미의 뷰티 아이템에 웃음을 보였다.한편 이날 방송에서는 강민경의 과감한 스타일링도 주목을 받았다. 등장과 동시에 유재석은 "대한민국 개그 듀오가 왔다"고 농담을 건넨 뒤, 이어 강민경을 향해 "이렇게 머리를 쫙 올린 건 처음 본다"고 말하며 놀라움을 드러냈다. 평소 긴 웨이브 스타일로 알려진 강민경이 올백 헤어로 이마를 드러낸 모습에 출연진의 관심이 쏠렸다.강민경은 "야외 촬영이라 거슬리는 게 싫었다"고 단순한 이유를 전했다. 미미는 강민경의 헤어스타일을 보며 "요즘 트렌드 머리. 제가 선호하는 머리"라고 말해 트렌디함을 인정했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr