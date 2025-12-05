사진 = '안성재' 유튜브 채널 캡처
'흑백요리사' 안성재 셰프가 대구를 찾아 '천만백반'을 찾아 푸짐한 한 상을 맛보게 됐다.

안성재 셰프가 운영하는 유튜브 채널 '셰프 안성재'에서는 '밥이 없어서 짭다고 탈락한(?) 그분 기억하시나요? 천만백반의 엄마 ‘밥’상 재평가'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 대구로 가게 된 안성재는 '흑백요리사'에서 '천만백반'이란 이름으로 출연했던 안경숙 요리 연구가를 만났다. 안경숙 식당에 가게 된 안성재는 반가워 하며 당시 심사 했던 굴전 등을 맛보게 됐다.

앞서 안성재는 '흑백요리사' 심사 당시 안경숙의 요리에 밥이 없어 짜다는 이유로 떨어뜨린 바 있다. 안경숙과 마주한 안성재는 "엄청 손님이 많으시다"며 놀랐다. 이에 안경숙은 "원래도 손님이 많았는데 '흑백요리사 시즌1' 하고부터는 계속 많았다"며 "정말 감사하다"고 밝혔다.
안경숙은 "손님들이 오면 저를 찾는다"며 "외국 사람도 와서 사진 찍자 그러는데 사실 나는 떨어지고 별 힘도 없는데 '뭐 내한테 찍으러 오나' 이랬다"고 했다.

이어 '흑백요리사' 심사 결과에 대해 "손님들은 제 요리가 짜서 탈락한 것으로 알고 있으니 오면서 왜 밥 안했냐고 물어본다"며 "그리고 어떤 손님은 드시더니 안 짠데 왜 짜다 그랬냐고 막 그런다"고 해 웃음을 자아냈다.

이에 안성재는 "많은 분들이 저한테도 '그렇게 짰냐', '탈락할 정도였냐'고 하신다"며 "그냥 그 순간에 저도 제 생각에 충실하려고 했다"고 밝혔다. 이어 안성재는 안경숙이 '흑백요리사'에서 선보였던 굴전과 굴김치를 맛보게 됐다. 특히 심사 당시에 없었던 굴김치 옆 보쌈을 보고 깜짝 놀랐다.

굴전과 굴김치 보쌈을 크게 한 입 먹은 안성재는 웃으며 "그때 기억하는 것보다 훨씬 맛있다"고 극찬했다. 안경숙은 "음식에 이런 게 들어가면 안 된다 하는 걸 좀 체크해 달라"고 했고 이에 안성재는 "제가 많은 분들에게 상처를 드렸다"고 했다.

