/사진 = 유튜브 채널 장르만 여의도

민희진 전 어도어 대표가 남자 아이돌 그룹 론칭을 예고했다.민희진 전 어도어 대표는 4일 유튜브 채널 '장르만 여의도'에 출연해 새 레이블 오케이레코즈와 향후 계획을 공개했다. 그는 "법인만 설립된 상태라 함께 일할 직원들은 있지만 아직 출근할 공간이 없다"고 설명하며, "국내외로 투자 문의가 몰리고 있다"고 밝혔다.또한 차기 프로젝트에 대해 "당장은 걸그룹을 만들 계획이 없다"며 "만약 새 그룹을 만든다면 보이그룹"이라고 밝혔다.민희진은 '뉴진스에게 미안한 마음이 있느냐, 아니면 안타깝지는 않느냐'는 질문에 민희진은 "하이브가 뉴진스에게 더 미안해해야 한다"고 답했다. 이어 그는 "2024년 4월 22일, 우리를 배신자처럼 묶어 여론전을 벌였다. 관련 기사만 1,700건이 넘는다"며 "부당하다고 느끼면 항의하는 건 당연한 권리이자 인권"이라고 강조했다.또한 최근 멤버 복귀 과정에서의 혼선에 대해 "민사 재판은 잘잘못을 따지는 자리가 아니라 손해를 다루는 재판인데, 굳이 멤버들을 둘과 셋으로 나눠 이야기하는 것이 이상하다"며 "왜 세 명을 따로 이야기하며 마치 문제가 있는 것처럼 만드는지 이해하기 어렵다"고 밝혔다.진행자가 "그게 하이브의 판단인지, 멤버들의 생각이 다른 것인지"를 묻자, 민희진은 "항소 여부도 동일한 날짜에 정리된 것으로 안다"며 멤버들 간 의사가 갈린다는 해석을 반박했다. 또한 "두 명은 회사를 통해 복귀 의사를 전달했고, 세 명은 법무법인을 통해 전달했다"는 진행자의 설명에도 "어도어에 직접 연락한 것으로 보도된 내용도 있다"며 "애들을 위한다면 갈라치기식으로 설명해서는 안 된다"고 말했다.이어 민희진은 "세 명이 복귀 의사를 밝혔으면 그대로 받아들이면 된다. 왜 의심하고 진의를 따지느냐"며 "팬덤 혼란만 키우는 방식"이라고 했다. 그는 "아이들을 생각한다면 어른들이 갈등을 조장하는 식의 표현을 해선 안 된다"며 "상황을 이렇게까지 만든 것이 안타깝고 화가 난다"고 밝혔다.특히, '현재 상황의 책임이 어디에 있다고 보느냐'는 질문에 민희진은 "내 입장에서는 100% 하이브의 책임"이라고 말했다.한편, 하이브는 지난해 7월 민 전 대표가 뉴진스와 어도어를 사유화하려 했다고 판단해 주주 간 계약을 해지했고, 이후 8월 이사회에서 그를 대표이사직에서 해임했다. 이에 민 전 대표는 같은 해 11월 사내이사직을 내려놓는 동시에 하이브에 풋옵션 행사를 통보했다. 그러나 하이브는 계약이 이미 해지된 만큼 풋옵션의 효력도 없다는 입장이다.민 전 대표 측은 계약 위반 사실 자체가 없으므로 하이브의 해지 통보가 무효라며, 그 상태에서 행사한 풋옵션 역시 정당하다는 주장이다. 해당 풋옵션은 어도어의 최근 2년 평균 영업이익에 13배를 곱한 금액에서 민 전 대표 지분율의 75%를 적용해 산정되며, 약 260억 원 규모로 알려져 있다.최근 뉴진스 멤버들이 어도어와의 전속계약 유효확인 소송에서 패소하면서 복귀 의사를 밝힌 가운데, 민희진은 별도의 신생 기획사 오케이(OOAK)를 설립했다. 최근 오디션도 개최한 것으로 알려졌다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr