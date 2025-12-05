권유리/ 사진=텐아시아 DB

권유리/ 사진=텐아시아 DB

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 권유리가 이달의 가수로 선정됐다.텐아시아는 최근 글로벌 투표 서비스 플랫폼 탑텐 텐아시아 홈페이지를 통해 '이달의 가수 - 12월 생일자의 주인공'을 뽑는 투표를 진행했다.권유리는 12월 생일인 아티스트 가운데 가장 많은 표를 받아 '12월의 가수'로 뽑혔다.권유리는 1989년 12월 5일생. 2007년 '다시 만난 세계'로 데뷔해 수많은 히트곡을 냈다. 권유리가 속한 소녀시대는 '오'(Oh), '지'Gee), '소원을 말해봐', '라이언 하트'(Lion Heart) 등을 발매하며 활발하게 활동했다. 소녀시대 내에서는 효연 등과 함께 댄스라인으로 불리는 등 출중한 춤 실력을 자랑한다.배우로서도 활동 중이다. 지난 4월 권유리는 전설의 협상가로 불리는 대기업의 M&A 전문가와 그 팀의 활약상을 그리는 JTBC 토일드라마 '협상의 기술'에서 송재식 회장(성동일 분)의 딸이자 다도 리조트 실소유자 송지오 역으로 등장해 극의 흥미를 높였다. 지난해 말에는 tvN 드라마 '가석방 심사관 이한신'의 광역수사대 에이스 형사 안서윤 역을 맡아 첫 액션 연기에 도전, 액션 스쿨에서 탄탄하게 다진 기본기를 바탕으로 범인들과의 추격전, 대치 장면을 실감 나게 표현했다.지난 7월에는 강점을 살려 선한 영향력을 전파했다. 요가 강사로 변신한 그는 제주 모처에서 클래스를 열고 수강생들을 만났다. 권유리는 수강료 185만원 전액을 유기견 보호 센터에 기부했다.글로벌 활약 역시 두드러진다. 권유리는 지난 15일 호찌민 Ben Thanh Theatre(벤 탄 씨어터)에서 2025 YURI's 3rd FANMEETING TOUR ''URIVERSE' in HO CHI MINH CITY(2025 유리 세 번째 팬미팅 투어 '유리버스' 인 호찌민 시티)를 열고 현지 팬들과 호흡했다. 그는 소녀시대 메들리, 솔로곡, 댄스 퍼포먼스까지 오직 팬미팅을 위해 준비한 무대를 선보였다. 이 외에도 커피를 직접 내려 선물하는 이벤트 등 팬들과 가까이에서 즐길 수 있는 시간을 마련했다.뜨거운 성원에 힘입어 새해도 팬들과 함께 출발한다. 권유리는 오는 1월 10일 타이베이 공연에 이어 같은 달 24일 서울 공연을 추가로 확정했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr