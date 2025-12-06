"무시당하는 게 좋아"…모델→배우 전향한 이호정 "넌 안 될 거라는 모진 말, 연기의 원동력" [인터뷰①]

≪이소정의 스타캐처≫

방송계 반짝거리는 유망 스타 캐치해서 소개

사진=매니지먼트 레도

지난 3일 서울 관악구 신림동의 한 카페에서 텐아시아와 만난 이호정이 한 말이다. 1997년생인 그는 2012년 F/W 서울 패션 위크 홍은주 컬렉션으로 모델 데뷔 후 여러 패션쇼와 매거진에서 러브콜을 받았고, 모델 업계뿐 아니라 방송계에서도 강력한 존재감을 자랑했다. 빅뱅, 지코, 케이윌, 린, 어반자카파 등 유명 아티스트의 뮤직비디오와 광고에도 출연하며 영역을 넓혀왔다.어린 나이에 데뷔해 10대를 화려하게 보낸 그는 2016년 MBC 드라마 '불야성'을 통해 연기자로 첫발을 내디뎠다. 배우로 전향 후 꾸준히 작품을 이어온 그는 올해 JTBC '굿보이'와 넷플릭스 '당신이 죽였다'로 또 한 번 연기 변신을 보여주며 필모그래피를 확장했다. 특히 '당신이 죽였다'에서 선보인 차갑고 서늘한 악역 연기는 많은 이에게 새로운 면모를 각인하기도 했다.학창 시절부터 업계의 큰 주목을 받으며 어느새 연예계 경력 14년 차가 된 이호정. 그는 "많이 부족하고 앞으로 하고 싶은 게 많다"고 말하며 연기에 대한 열정과 갈증을 강조했다. 이어 "일 욕심이 많다. 한번 시작하면 끝을 보자는 성격이다"라며 또래에 비해 오랜 세월 일할 수 있었던 비결을 설명했다."스스로 만족이 안 돼요. 더 열정적으로, 더 활발하게 하고 일하고 싶은 마음뿐입니다."연기를 하면서 '넌 여기까지밖에 안 돼' 이런 모진 말을 듣기도 했어요. 그런 얘기가 작품 활동을 하는 데 있어서 기름을 붓는 것 같아요. 보란 듯이 잘 되고 싶거든요."이호정은 쿨하게 웃어 보이며 이렇게 말했다. 상처받지 않냐는 물음에 "어렸을 땐 상처였다. 그런데 지금은 그렇지 않다. 동력이 될 뿐이다"라고 답했다. 그는 "'저런 어른 되지 말자'라는 생각하기도 했다"고 솔직하게 말했다.그는 10대 때부터 유명세에 관해 단 한 번도 생각해본 적 없다며 "내가 모델로 활동하던 시기는 지금처럼 SNS가 활발하지 않았다. 싸이월드와 트위터 정도만 있었는데, 난 그 조차도 하지 않았다. 열심히 활동하긴 했지만, 특별한 점이 없었다"고 얘기했다.이호정은 지나간 모델 일에 연연하지 않는다며 "그저 앞으로 내가 배우로서 활동을 열심히 할 수 있게 잘한다고 인정받고 싶다"고 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr