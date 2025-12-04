사진=트로트 가수 홍진영 SNS

가수 홍진영이 근황을 전하며 어딘가 달라진 듯 아름다운 미모를 드러냈다.3일 홍진영은 자신의 SNS에 "너무 춥고 너무 춥고 너무 춥다"라는 문구와 함께 사진을 게시했다. 그는 "다들 인스타 좀 하라고 해서 간만에 게시물 업로드"라며 "감기 조심하라"고 전했다.공개된 사진에는 홍진영이 블랙 상의와 스커트를 착용한 채 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다. 뚜렷한 이목구비와 날렵한 턱선이 강조되며 인형 같은 비주얼을 보여줬다. 차량 안에서 촬영한 셀카에서도 도드라진 눈매와 단정한 헤어스타일이 돋보였다.오랜만에 전한 근황에 팬들도 즉각 반응했다. SNS 댓글에는 "이게 얼마 만이냐", "인스타 오랜만이다", "얼마만의 피드냐", "예뻐졌다" 등 다양한 반응이 이어졌다.홍진영은 최근 SNS 활동을 줄였지만 꾸준히 근황을 전하며 팬들과 소통하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr