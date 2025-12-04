사진=에이엠 엔터테인먼트

배우 최우성의 끝없는 새 프로필이 공개됐다. 최우성은 이달 결혼식을 올린다고 알려진 신민아와 김우빈이 소속된 에이엠엔터테인먼트의 신예 배우다. 세 사람은 한솥밥 식구다.4일 소속사 에이엠엔터테인먼트는 공식 SNS를 통해 최우성의 새로운 프로필을 공개하며 시선을 사로잡았다. 이번 프로필은 일상의 편안함을 담은 자연스럽고 담백한 무드의 콘셉트를 바탕으로, 최우성의 부드러운 남성미와 청량한 분위기를 동시에 담아냈다.최우성은 맑고 깨끗한 비주얼을 뽐냈다. 최우성은 자연스러운 헤어스타일과 옅은 미소로 순수하고 편안한 분위기를 자아내는 반면 한층 깊어진 눈빛과 성숙한 표정으로 더 짙어진 존재감을 드러내며 독보적인 아우라를 완성했다. 화려한 스타일링 대신 자연스러운 얼굴과 분위기에 집중한 듯한 모습으로 최우성 본연의 매력을 더욱 선명하게 드러내며 그가 앞으로 보여줄 무궁무진한 모습들에 대한 기대감을 높인다.그는 tvN '사이코지만 괜찮아', '간 떨어지는 동거', KBS2 '경찰수업' 등을 통해 폭넓은 연기 스펙트럼을 넓혀왔다. 특히 MBC '수사반장 1958'에서는 불곰 팔뚝이라는 별명에 걸맞게 25kg 증량과 맨몸 액션을 소화하며 강렬한 인상을 남겼다. 티빙 '러닝메이트'에서는 반듯한 외모 뒤 숨겨진 야심을 지닌 이중적인 캐릭터를 섬세하게 표현해 극의 몰입도와 재미를 한층 배가시키며 배우로서의 무한 성장 가능성을 입증했다.최우성은 홍자매 작가의 신작 넷플릭스 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'를 통해 전 세계 시청자들을 만난다. '이 사랑 통역 되나요?'는 다중 언어 통역사 주호진(김선호 분)이 글로벌 톱스타 차무희(고윤정 분)의 통역을 맡게 되면서 펼쳐지는 예측 불가 로맨틱 코미디 작품으로 최우성은 극 중 고윤정과 환상의 티키타카 케미를 선보인다고 해 대중들의 기대를 모으고 있다.다양한 작품을 통해 꾸준히 성장하며 열일 행보를 이어가고 있는 가운데 새로운 프로필을 통해 보다 깊어진 면모를 보여준 최우성이 앞으로 펼칠 새로운 행보에 귀추가 주목된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr