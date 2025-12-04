‘10kg 감량’ 소유, 40kg대 몸무게인데…뼈말라여도 탄탄 그 자체
가수 소유가 탄탄한 비키니 몸매를 선보였다.

소유는 지난 3일 자신의 SNS에 “날씨보안관”이란 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 쇽 소유는 바닷가에서 비키니를 입고 휴식을 취하는 모습. 최근10kg을 감량해 체중이 49kg이라고 밝힌 소유는 탄탄한 바디라인을 뽐냈다.
앞서 소유는 최근 SNS를 통해 뉴욕 스케줄을 마치고 애틀랜타에서 한국행 비행기에 올랐는데 이 과정에서 승무원에게 인종차별을 당했다고 주장했다. 당시 소유는 자신의 인스타그램에 "너무 피곤한 상태에서 식사 시간을 확인하려고 한국인 승무원을 요청했을 뿐인데 사무장은 내 태도를 단정하며 문제 있는 승객처럼 대했고 갑자기 시큐리티까지 불렀다"고 했다.
이후 일부 온라인커뮤니티 등에서는 소유가 만취 상태였다는 글이 올라왔고 이에 소유는 만취상태가 아니었다고 설명했다.
추가로 소유는 "비행 내내 이어진 일련의 사건들에 대해 고민하다 착륙 전 불편 사항을 작성해 기내 승무원을 통해 접수했었고 이번 주 델타항공으로부터 메일을 통해 사과를 받았다"고 밝혔다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

