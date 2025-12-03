이미지 크게보기 사진 = tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

정신과 전문의 박종석이 주식 중독으로 전재산을 잃었다고 밝혔다.3일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 321회에는 정신과 전문의 박종석이 출연해 파란만장한 경험담을 털어놨다.이날 방송에서 박종석은 "처음 주식을 시작한 게 2011년이었다. 전문의 달고 3천만원을 삼성전자에 첫 투자했다"며 "월급을 다 모아서 3천만 원을 올인했다. 5개월 만에 80% 수익을 봤다"고얘기했다.하지만 수익을 봤을 때 함정이 시작됐다고. 그는 "'돈을 빌렸어야 됐어' 이걸로 간다. 초심자의 행운이었던 건데, 그다음에 바로 마이너스 통장을 만든 거다"며 수익금을 합해서 8천5백만 원을 투자했다"고 회상했다.이후에도 주식으로 손실을 봤다며 박종석은 "또래 친구들은 아파트를 사고, 개원을 하는데 '나만 없네?' 나만 못난 사람 같았다. 결국 주식밖에 없다는 생각이었던 거다. 절대 그렇게 생각하면 안 된다. 자극에 휘둘렸던 거다"며 영끌한 3억이 반토막이 됐고, 조급한 마음에 정치 테마주에 손을 댔다.결국 37살에 자괴감을 느꼈던 그는 "친구들 소식에 휘둘리지 않으려고 안동에 근무를 했는데, 나름 제가 잘 나갔던 사람인데 연대 의대를 나왔고, 서울대 병원에서 펠로우 생활도 했는데 37살에 결혼도 못 하고 가족도 없는 낯선 타지에서 혼자 빚쟁이 상태로 있으니까 비참해서 매일 울었다. 일기를 써도 '내가 왜 그 주식을 샀을까' 끝없는 자책, 나에 대한 미움만 있었던 거다. 정신과도 다녔는데 의사 선생님들이 내 마음을 몰라주는 것 같아서, 상처만 받고 우울증은 쌓여갔다"고 고백했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr