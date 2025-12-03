/ 사진=텐아시아 DB

배우 이정하가 내년 1월 해병대에 입대한다.3일 이정하 소속사 나무엑터스 측은 "이정하는 해병대에 지원해 최근 합격 통보를 받았다"며 "내년 1월 26일 해병대 교육훈련단에 입소해 국방의 의무를 이행할 예정"이라고 알렸다. 이어 "입대 당일에는 다수 군 장병·가족이 함께하는 자리인 만큼 별도 공식 행사는 진행되지 않을 예정"이라고 밝혔다.또한 나무엑터스 측은 "이정하에게 보내 주시는 변함없는 사랑에 깊이 감사드린다. 성실하게 복무를 마치고 한층 더 성장한 모습으로 돌아올 그날까지 따뜻한 응원을 부탁드린다"고 전했0다.이정하는 약 18개월간 복무한 뒤 2027년 7월 25일 전역할 예정이다. 앞서 이정하는 2023년 큰디즈니+ 오리지널 시리즈 '무빙'에서 김봉석으로 분해 큰 인기를 끌었다. 내년 '무빙 2'의 제작이 예정되어 있었지만, 이정하는 군 입대로 인해 합류하지 못하게 됐다.한편 이정하는 현재 쿠팡플레이·지니TV 드라마 ‘UDT: 우리 동네 특공대’에 출연 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr