송혜교가 아닌 전도연, 한소희가 아닌 김고은이 '자백의 대가'가 새 그림을 그린다. 캐스팅 변경이 있었던 이 작품이 시청자에게 어떤 평가를 받을지 주목된다.3일 오후 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘자백의 대가’ 언론시사회가 진행됐다. 이정효 감독을 비롯해 출연 배우 전도연, 김고은, 박해수 등이 참석했다.‘자백의 대가’(연출 이정효 극본 권종관)는 남편을 죽인 용의자로 몰린 ‘윤수’(전도연 분)와 마녀로 불리는 의문의 인물 ‘모은’, 비밀 많은 두 사람 사이에서 벌어지는 일을 그린 미스터리 스릴러 작품. 본래 '자백의 대가'는 송혜교, 한소희가 캐스팅 물망에 올랐다. 이응복 연출이 하차한 후 이정효 감독이 합류하면서 전도연과 김고은의 캐스팅이 완성됐다.전도연과 김고은은 영화 ‘협녀, 칼의 기억’ 이후 10년 만에 다시 만났다. 이날 전도연은 "작품으로는 10년 만에 만났지만, 중간 중간에 사석에서 만난 적이 있어서 10년이라는 시간이 무색하기는 했다. 작품적으로는 궁금하긴 했다. 김고은 양은 너무너무 성장해 있었다. 나는 상대적으로 성장이 멈춘 것 같았다. 이번 작품에서 김고은 양에게 의지하면서 촬영했다"고 말했다.이에 김고은은 "10년 만에 작품으로 만나서 기뻤다. 10년 전엔 내꺼 소화하느라 벅차고 정신이 없었다. 밤에 선배한테 전화하기도 했다. 무슨 일 있냐고 물어봐 주시기도 했다. 감독님한테 혼났을 때도 감독님께 내 역할의 중요성에 대해 얘기해주셨다더라"고 고마운 마음을 드러냈다.그러면서 "이번 작품은 분량적으로 내가 여유가 있었다. '자백의 대가'에서는 선배님을 케어할 수도 있고 나를 든든하게 생각해주시면 좋겠다는 마음이었다"고 했다.전도연은 '자백의 대가'를 통해 처음 스릴러에 도전한다. 그는 "대본상에 보여지는 윤수는 자유분방하고 자유롭고 솔직하고 밝은 사람인데, 내가 생각한 윤수의 얼굴은 어둡다"고 캐릭터를 해석했다. 또한 "동시에 내가 어떤 사람인지 의상으로 표현하는 사람이기도 하지만, 어릴 때부터 고아였고 결핍을 채우고자 하는 욕구가 큰 인물"이라고 설명했다.파격적인 삭발 헤어스타일로 등장한 김고은은 "모은이의 이미지가 머릿속에 그려졌다. 보통은 이런 이미지가 연상이 될 때 머리카락 속의 눈빛 이런 게 떠오르는데, 모은이는 그냥 머리카락 뒤에 조금도 숨지 않았으면 좋겠다는 생각이 들더라. 다 드러나고 보이는데도 무슨 생각을 하는지 잘 모르는 인물이기를 바랐다. 그리고 그렇게 다 드러나면서 보여지는 이미지가 나는 좀 연약함이 보였으면 좋겠다고도 생각했다. 사실은 표정이 많이 없지만 무표정 속에도 표정이 있다는 생각으로 연기를 했던 것 같다"고 밝혔다.박해수는 윤수(전도연 분)와 모은(김고은 분) 사이에 얽힌 비밀을 집요하게 파헤치려는 검사 백동훈으로 분했다. 이날 박해수는 "처음 대본을 받았을 땐 백동훈이 어떤 얼굴을 지니고 있을지 마땅히 생각나지 않았지만 그의 자세는 상상이 됐다. 완벽히 차려입고 있을 것 같은 느낌이 들었고, 겉모습만으로 냉소적이고 냉철해 보일 것 같았다. 백동훈을 알아가면 알아갈수록 이 인물이 방어기제와 내면의 두려움이 있는 인물이라는 걸 느꼈다. 정의감에 의해 사건을 쫓아간다는 느낌보단 개인적인 이유나 욕망이 있는 것 같았다. 집착하듯 윤수의 뒤를 쫓는 데 분명한 동기가 존재할 거라 생각했다. 편협한 시선이 보였다"라고 말했다. 이어 "그런 면에서 '자백의 대가'가 스릴러이긴 하지만, 내적으로는 멜로를 떠올리며 촬영에 임하기도 했다"면서 "윤수와의 신이 있을 때마다 멜로라 생각하며 찍었다"라고 너스레를 떨었다.마지막으로 전도연은 "백 마디 말보다 직접 눈으로 우리의 연기가 어떤 작품을 만들어냈고, 어떻게 흘러가는지 확인해주시면 좋겠다"라며 시청을 부탁했다.'자백의 대가'는 오는 5일 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr