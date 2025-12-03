사진제공=ENA

ENA가 다시 한번 월화드라마 시장을 장악했다.매주 월, 화요일 오후 10시 방송되는 'UDT: 우리 동네 특공대'는 첫 회 시청률 2%로 시작해 매주 꾸준한 상승세를 유지하며 지난 2일 방송된 6회에서 시청률 4.2%를 기록했다.'UDT: 우리 동네 특공대'는 방송 초반부터 윤계상, 진선규 등 배우들의 호연과 코미디와 스릴러가 절묘하게 결합된 복합 장르의 매력, 속도감 있는 전개를 무기로 시청자들의 호평을 이끌어 냈다. SNS, 커뮤니티를 중심으로 자발적으로 확산된 입소문은 시청률 상승으로 이어졌다.ENA 윤성식 콘텐츠전략센터장은 “'UDT: 우리 동네 특공대'가 첫 회 대비 약 110%에 달하는 이례적인 상승 곡선을 그린 것은 매우 고무적”이라며 “ENA 드라마들이 최근 연이어 좋은 성과를 거두며 시청자들로부터 ‘드라마 명가’로 평가받고 있는 만큼, 내년에도 기대에 부응할 수 있는 완성도 높은 작품들을 선보이기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.종영까지 단 4회 만을 남겨둔 'UDT: 우리 동네 특공대'는 매회 호기심을 증폭시키는 극적인 엔딩으로 뜨거운 관심을 이어가고 있다. 이에 2025년 ENA 최고 시청률을 기록하며 유종의 미를 거둘 수 있을지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr