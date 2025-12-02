/사진 = 제이지스타, (주)럭키제인타이틀

가수 송가인이 미국에서 단독 콘서트를 열고 한국 정통 트로트의 아름다움을 세계 무대에 전한다.송가인은 오는 2026년 2월 14일 오후 7시, 15일 오후 6시, 이틀간 미국 LA 페창가 시어터에서 콘서트 ‘가인달 The 차오르다’를 개최한다. 이번 공연은 2022년 LA 단독 콘서트 이후 약 3년 만의 미국 무대로, 현지 교민 사회는 물론 글로벌 음악 팬들의 관심을 모을 전망이다.‘가인달 The 차오르다’는 한국 정서와 전통 가락을 현대적으로 해석한 송가인의 음악 세계를 담은 공연으로, 교민들에게는 고국의 향수를, 해외 관객들에게는 한국 트로트의 미학을 전달하는 자리다. ‘가인이어라’, ‘엄마아리랑’, ‘아사달’ 등 대표 히트곡과 함께 송가인 특유의 음악적 색채가 드러나는 무대들이 준비될 예정이다.특히 송가인의 대표곡 ‘가인이어라’는 최근 국내 음악 교과서에 수록되며 문화적·교육적 가치를 인정받았다. 세대를 아우르는 ‘국민 가수’로 자리매김한 만큼, 이번 LA 공연은 한국 전통 음악의 정통성과 아름다움을 세계에 다시 한번 알리는 계기가 될 것으로 기대된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr