사진 = '동네친구 강나미' 유튜브 채널 캡처

강남이 10여년 전 MBC '나혼자 산다'를 통해 사귀게 된 친구 결혼식 사회는 물론 축가도 해줬다.강남이 운영하는 유튜브 채널 '동네친구 강나미'에서는 '12년지기 지하철 친구의 결혼식 사회&축가 하고왔습니다 근데 왜 신부보다 더 울어요?'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 강남이 오랜 친구의 결혼식을 위해 사회와 축가를 도맡아 의리를 과시하는 모습이 공개됐다.강남은 "되게 중요한 날이다"나를 만들어 준 밥 먹여 준 은인이다"고 했다. 이어 "지하철 친구가 이번에 결혼한다"며 특별한 인연의 친구를 소개했다. 강남과 친구는 과거 MBC '나 혼자 산다' 촬영 당시 지하철에서 우연히 만나 12년 지기 절친이 되었다. 친구는 강남과 이상화의 결혼식 사회를 맡기도 했는데 강남은 몇 달 전 친구에게 프러포즈 링을 선물해 청혼에 성공할 수 있도록 돕는 등 끈끈한 우정을 이어왔다.친구가 10년이 넘는 장기 연애 끝에 결혼에 골인하게 되자 강남은 "그 친구 결혼하니 내가 할 수 있는 건 다 해야 한다"며 사회뿐 아니라 축가까지 맡아 빡빡한 일정 속에서도 의리를 지켰다. 결혼식장에 도착한 강남은 "왜 이렇게 떨리냐"며 긴장했지만 신랑인 친구가 아내 이상화의 혹독한 운동 끝에 홀쭉해진 모습으로 등장하자 유쾌한 분위기를 만들었다.본격적인 예식이 시작되자 강남은 특유의 재치 있는 입담으로 순조롭게 사회를 진행했다. 축가 무대에 앞서 강남은 "내 꿈이었다"며 "나중에 둘 다 결혼을 하고 부부끼리 놀러 가고 그랬으면 좋겠다는 마음을 가지고 있었다"고 했다. 이어 "이제 두 친구 모두 부부가 됐다"며 "행복하게 같이 지내자"며 진심을 전했고 폴킴의 '모든 날, 모든 순간'을 열창했다.강남은 축가를 부르던 중 친구 승리와 눈이 마주치자 울컥하는 모습을 보였고 친구 역시 눈물을 흘려 감동적인 브로맨스를 연출했다. 결혼식을 마친 후 강남은 "승리가 울어서 나도 울컥해서 목소리가 떨렸다"며 "처음엔 둘 다 울컥할 수 있으니까 눈을 안 마주치려고 했는데 갑자기 딱 마주쳤더니 울컥하더라"라고 솔직한 소감을 전했다. 과거 유튜브에서 친구 승리는 강남이 아플 때 "신장도 줄 수 있다"고 말했을 정도로 돈독한 우정을 자랑한 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr