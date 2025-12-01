사진=천정명 SNS

배우 천정명이 행복한 생일날을 인증했다.천정명은 지난 29일 자신의 인스타그램에 귀여운 이모티콘들과 함께 여러 장의 사진들과 하나의 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 천정명이 생일을 맞아 다양한 디자인의 케이크들을 먹은 모습. 특히 집에서 편안한 복장과 헤어 스타일을 보인 그는 달콤한 케이크들을 확대하는 등 감성 가득한 분위기를 드러내 눈길을 끌었다.한편 천정명은 1980년생으로 올해 45세다. 2001년 SBS 드라마 '꽃다방 순정'으로 데뷔해 24주년을 맞았다. 그는 MBC 예능 '나 혼자 산다'에 출연해 미혼 남성의 일상을 보여줬었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr