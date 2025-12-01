스트레이 키즈/ 사진 제공=JYP

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 SKZ IT TAPE(스키즈 잇 테이프) 'DO IT'으로 '빌보드 200' 8연속 1위 진입 기록을 세웠다.빌보드는 지난달 30일(현지시간) 예고 기사를 통해 스트레이 키즈가 11월 21일 발매한 앨범 SKZ IT TAPE 'DO IT'으로 첫 주 미국 판매량 약 29만 5000장을 기록해 12월 6일 자 '빌보드 200'에서 1위에 오른다고 밝혔다.스트레이 키즈는 이번 성적으로 통산 여덟 번째 '빌보드 200' 1위를 달성했다. 데뷔 이후 발표한 8개 앨범 모두가 1위로 직행한 세계 최초의 아티스트이자 2000년대 들어 가장 많은 '빌보드 200' 1위 기록을 보유한 그룹이 됐다. 1956년 시작된 '빌보드 200'에서 올해 두 차례 신기록을 작성하며 글로벌 시장에서의 영향력을 다시 입증했다.이번 판매량은 2025년 앨범 기준 테일러 스위프트, 모건 웰렌, 위켄드, 사브리나 카펜터, 스트레이 키즈 정규 4집 'KARMA', 플레이보이 카티의 뒤를 잇는 7위 규모다. 최근 7주 연속 해당 차트 1위를 기록해 온 테일러 스위프트 이후의 성적이라 업계의 관심도 높아졌다.스트레이 키즈는 영국 오피셜 차트에서도 존재감을 드러냈다. 오피셜 트렌딩 차트에서는 더블 타이틀곡 'Do It'과 '신선놀음'이 각각 5위와 9위, 수록곡 'Holiday'가 18위에 올랐다. 최신 오피셜 싱글 차트 톱 100에서는 'Do It'이 35위로 첫 진입해 그룹 통산 일곱 번째 차트인 기록을 세웠다. 호주 ARIA TOP 50 싱글 차트에서는 올해 K팝 최고 순위인 10위에 올랐다.스포티파이 데일리 톱 송 차트에서도 'Do It'은 글로벌 11위, 미국 13위로 스트레이 키즈 자체 최고 순위를 기록했다. 주간 차트에서는 글로벌 차트 42위, 미국 차트 82위로 전작 'CEREMONY'의 성적을 넘어섰다.지난 29일 '2025 마마 어워즈'에서 처음 공개된 '신선놀음' 또한 관심이 이어지고 있다. 27일 유튜브에 공개된 뮤직비디오는 28일부터 30일까지 사흘간 세계 트렌딩 정상에 올랐고 미국, 브라질, 프랑스 등 주요 지역에서도 트렌딩 1위를 기록했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr