그룹 샤이니의 멤버 민호가 오는 15일 새 싱글 'TEMPO'(템포)를 발매한다.싱글 'TEMPO'는 타이틀 곡 'TEMPO'와 앞서 첫 아시아 투어를 통해 공개한 미발표곡 'You’re Right'(유아 라이트) 총 2곡으로 구성됐다. 15일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 공개된다.이번 싱글은 민호가 지난해 11월 발매한 첫 정규 앨범 'CALL BACK'(콜 백) 이후 약 1년 만에 공개하는 신보다. 'TEMPO'에는 민호의 감성을 녹인 곡들이 담길 예정이다.민호는 올해 샤이니 활동뿐만 아니라 첫 아시아 투어 성료, 개인 유튜브 채널 '최민호' 오픈, 연극 '고도를 기다리며를 기다리며'와 SBS 새 예능 '열혈농구단'에 출연하며 만능 엔터테이너로서의 면모를 보여줬다. 이어 그는 오는 13~14일 단독 팬미팅 개최, 15일 새 싱글 발표, 31일 'MBC 가요대제전' MC를 맡으며 2025년을 뜻깊게 마무리할 전망이다.한편 민호의 싱글 'TEMPO'는 15일 음반으로도 발매되며, 오늘(1일)부터 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 판매를 시작한다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr