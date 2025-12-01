사진=곽튜브 SNS

여행 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)가 상차림에 바쁜 근황을 전했다.곽튜브는 지난 30일 자신의 인스타그램 스토리에 "따스한 주말", "요리 머신이 된 나"라는 문구들과 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 곽튜브가 신혼집에서 아내와 함께 점심과 저녁을 먹은 모습. 곽튜브는 흑미밥, 아내는 흰밥이었으며, 특히 곽튜브는 주말 내내 요리를 직접 했는지 자신을 기계에 빗대 눈길을 끌었다.한편 곽튜브는 지난 10월 11일 서울 여의도의 한 호텔에서 비공개로 결혼식을 올렸다. 사회는 전현무, 축가는 다비치가 맡았다. 아내는 곽튜브보다 5살 연하로, 공무원으로 재직 중인 것으로 알려졌다. 곽튜브는 당초 내년 결혼을 계획했으나 아내의 혼전임신으로 식을 앞당겼다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr