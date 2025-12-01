[종합] 기안84, 결국 일냈다…중도 하차에 구토 쏟아내더니, "정신줄 놔" ('극한84')

기안84가 남아프리카공화국에서 극한 마라톤을 시작했다.지난달 30일 첫 방송된 MBC 예능 '극한84'에서는 트레일 마라톤에 도전하는 기안84, 권화운의 모습이 담겼다. 추성훈은 뼈 골절로 부상을 당해 1회 만에 조기 하차했다.이날 첫 목적지는 남아공으로, 사자, 코끼리, 물소 등과 함께 달리는 트레일 마라톤에 참여하기로 했다. 기안84는 "걱정되면서도 끌리더라. 위험하지 않으면 재미가 없다. 위험한 걸 좋아한다"고 밝혔다.달라진 비주얼에 대해서도 이야기했다. 몸이 예쁘다는 말에 기안84는 "몸은 괜찮아졌는데 얼굴이 좀 갔다"면서도 "턱선은 살아났다"고 만족해했다.그러면서 "10kg 더 빼고 싶은데 안 되더라. 이제 나이 들어서 10kg 빼면 쭈글쭈글해지더라"라고 걱정했다. 이에 극한 크루원 권화운은 "아니다. 예전이랑 똑같다. 눈코입을 보면 소년미가 있다"고 말했다.마라톤 당일, 기안84는 "시차 바뀌면 힘들다는 얘기도 있더라. 서울에서 뛰는 거보다 당연히 느리겠지만 완주는 할 수 있겠다는 생각으로 준비했다"고 밝혔다.기안84는 7시간 안에 완주가 목표라며 달리기 시작했다. 그러나 "정신줄 놨다"며 3km에서부터 걷기 시작했고, "30km 이상부터 걸으려 했는데 안 되더라"며 힘들어했다. 특히 기안84가 주저앉고 구토 하는 모습이 예고돼 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr