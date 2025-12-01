[종합] 기안84, 결국 일냈다…중도 하차에 구토 쏟아내더니, "정신줄 놔" ('극한84')

기안84가 남아프리카공화국에서 극한 마라톤을 시작했다.
지난달 30일 첫 방송된 MBC 예능 '극한84'에서는 트레일 마라톤에 도전하는 기안84, 권화운의 모습이 담겼다. 추성훈은 뼈 골절로 부상을 당해 1회 만에 조기 하차했다.
이날 첫 목적지는 남아공으로, 사자, 코끼리, 물소 등과 함께 달리는 트레일 마라톤에 참여하기로 했다. 기안84는 "걱정되면서도 끌리더라. 위험하지 않으면 재미가 없다. 위험한 걸 좋아한다"고 밝혔다. 달라진 비주얼에 대해서도 이야기했다. 몸이 예쁘다는 말에 기안84는 "몸은 괜찮아졌는데 얼굴이 좀 갔다"면서도 "턱선은 살아났다"고 만족해했다.
그러면서 "10kg 더 빼고 싶은데 안 되더라. 이제 나이 들어서 10kg 빼면 쭈글쭈글해지더라"라고 걱정했다. 이에 극한 크루원 권화운은 "아니다. 예전이랑 똑같다. 눈코입을 보면 소년미가 있다"고 말했다.
마라톤 당일, 기안84는 "시차 바뀌면 힘들다는 얘기도 있더라. 서울에서 뛰는 거보다 당연히 느리겠지만 완주는 할 수 있겠다는 생각으로 준비했다"고 밝혔다.
기안84는 7시간 안에 완주가 목표라며 달리기 시작했다. 그러나 "정신줄 놨다"며 3km에서부터 걷기 시작했고, "30km 이상부터 걸으려 했는데 안 되더라"며 힘들어했다. 특히 기안84가 주저앉고 구토 하는 모습이 예고돼 이목이 쏠린다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
