강태풍(이준호 분)이 부친 강진영(성동일 분)이 남긴 차용증을 찾고 눈물을 흘렸다.29일 방송된 tvN '태풍상사'에서는 강태풍이 '태풍상사'의 사장직을 내려놓고 퇴사를 하는 장면이 그려졌다.이날 강태풍은 배송중(이상진 분)의 아버지 회사를 방문하게 됐고, CCTV를 발견했다. 감시카메라 박스가 쌓여있는 걸 보고 강태풍은 "마음에 든다. 가장 많이 파는 나라가 어디냐"라고 물었다.그러던 중 표현준(무진성 분)과 일행이 회사로 쳐들어왔고, 막무가내로 컴퓨터와 회사 물건을 박스 안에 담으려고 하던 중 직원들과 몸싸움을 벌였다. 강태풍은 "너희가 먼저 빌려 가서 돈 안 갚았다"라고 당당히 얘기했고, 표현준도 밀리지 않고 "증거 있냐. 너도 참 이기적이다. 너 하나만 꺼져주면 저 밖에 있는 사람들은 지킬 텐데"라고 도발했다.결국 직원들을 살리기 위해 강태풍은 퇴사를 결심했고, 사장의 무게를 내려놓은 채 회사를 떠났다. 하지만 회사를 떠나기 전 배송중의 아버지 회사의 계약서에 서명했다. 강태풍은 "5시 전에 찍었다"라며 서명한 결재판을 오미선에게 넘겼다.강태풍은 배송중의 아버지 회사인 다본테크에서 상품 포장일을 하면서 때를 기다렸다. 그러던 중 표현준의 음모로 배송중 아버지 회사는 어음 만기일을 지키지 못해 부도처리가 됐다.은행장을 찾아가 배송중의 아버지와 함께 고개를 숙인 강태풍은 "한번만 저희 도와달라"라고 호소했지만 은행장은 "이런 부실기업 때문에 나라가 망하고 좀 먹는거다. 주제도 모르고"라며 막말했다. 강태풍은 "은행 영업이나 정시까지 똑바로 해라"라고 일침을 가했다.태풍상사를 지키는 마지막 방법은 아버지 강진영이 남긴 차용증을 찾는 것. 늦은 밤 강태풍과 오미선은 표현준(무진성 분)의 사무실을 뒤졌고, 강태풍은 아버지의 명패를 보고 분노를 감추지 못했다. 그때 차선택(김재화 분)도 사장실을 뒤지러 왔고, 같이 도망을 가려던 중 표현준의 회사 직원 습격으로 몸싸움이 벌어졌다.일촉즉발 위기 속에서 고마진(이창훈 분)과 직원들의 기지로 태풍상사 직원들은 모두 무사히 탈출했다. 또 강태풍은 대표실에서 도망칠 때 가지고 나온 아버지 명패를 떨어뜨렸고, 그 안에 차용증이 숨겨져 있었음을 발견했다.강태풍은 차용증에 쓰여 있는 문구를 읽으면서 "채권자 강진영, 채무자 표박호. 그 차용증이다. 찾았다. 또 한참을 돌아왔다. 늘 곁에 있었는데"라며 오미선(김민하 분)을 끌어안고 오열했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr