이미지 크게보기 사진 = MBN ‘김주하의 데이앤나잇’

이미지 크게보기 사진 = MBN ‘김주하의 데이앤나잇’

가수 겸 배우 이승기가 신인시절 예능 출연에 대한 트라우마를 고백했다.29일 방송된 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’에는 이승기가 게스트로 출연했다.이날 방송에서 이승기는 "저는 무명이 없고 빠르게 잘 돼서 그 뒤가 힘들었다. 준비가 안 된 상태에서 유명세를 얻어서 감당이 안 됐다"며 운을 뗐다. 당시 17살 어린 나이에 큰 인기를 얻으며 예능 출연이 쇄도했다고.특히 이승기는 유재석이 MC였던 인기 예능 프로그램 'X맨'을 언급하며 "재석이 형이 '댄스 신고고식!'을 외치면 심장이 쪼그라드는 것 같았다. 그 시간만 되면 '제발 재석이 형이 나를 안 불러줬으면 좋겠다. 실수했으면 좋겠다' 생각했다"고 털어놨다.또 이승기는 "아직도 브리트니 스피어스 'toxic'을 들으면 가슴이 두근두근한다. 예능이 트라우마로 남았다"고 덧붙였다.그렇게 예능을 힘들어했던 시기가 길었다며 이승기는 "노래가 인기가 있어서 예능 프로그램을 많이 나갔는데, 일개 고등학생이었는데 내가 TV에서 보내던 유명한 사람들이 수십 명이 있는데서 능글맞게 못하겠더라. 많이 혼나기도 하고, NG도 9번씩 내고 그랬다"고 떠올렸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr