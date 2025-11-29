사진 = 박주현 인스타그램

사진 = 박주현 인스타그램

사진 = 박주현 인스타그램

배우 박주현이 바닷길을 거닐고 있는 근황을 공개했다.최근 박주현은 자신의 인스타그램에 "Night walk"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 박주현은 밤바다를 배경으로 편안한 차림의 일상미를 뽐내고 있다. 넓게 펼쳐진 해운대 해변을 뒤로한 채 반려견과 함께 앉아 있는 모습은 따뜻하면서도 감성적인 분위기를 자아냈다.또 다른 사진에서는 강아지를 품에 안고 환하게 미소 지으며 자연스러운 헤어스타일과 깨끗한 피부로 청순한 매력을 한껏 드러냈다. 셀카에서는 흰 셔츠와 블랙 재킷, 그리고 빨간 넥타이를 매치해 감각적인 스타일링을 완성했다.팬들은 "이뿌다오늘도", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 사랑하는 배우님", "너무 귀여운거 아니냐구요" 등의 댓글을 남기며 열렬한 반응을 보였다.앞서 박주현은 지난해 12월 그룹 위너 멤버 송민호와 열애설에 휩싸였다. 당시 한 매체는 두 사람이 2022년 넷플릭스 영화 '서울대작전' 출연으로 인연을 맺고 최근까지 만남을 이어오고 있다고 보도한 바 있다. 실제로 송민호는 박주현이 2022년 MBC 드라마 '금혼령, 조선 혼인 금지령' 촬영에 한창일 때 커피차를 보내며 공개적으로 응원하기도 했었다.송민호는 사회복무 기간 동안 근무지 이탈 및 출근을 하지 않는 등 '부실 근무 논란'에 휩싸였던 인물이다. 송민호는 사실을 일부 인정하고 현재 자숙 중에 있으며 최근 진행된 위너의 콘서트에도 등장하지 않았다.한편 박주현은 연극 '셰익스피어 인 러브' 공연을 성공적으로 마쳐 현재 차기작을 검토 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr