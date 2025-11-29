사진 = 진기주 인스타그램

배우 진기주가 겨울 근황을 전해 눈길을 끈다.최근 진기주는 별다른 멘트 없이 자신의 인스타그램에 사진을 올렸다.공개된 사진 속 진기주는 브라운 재킷에 핑크 니트를 매치해 따뜻하면서도 내추럴한 분위기를 자아냈다. 단정하게 다듬은 단발머리와 맑은 피부, 수수한 표정이 어우러지며 보는 이들의 시선을 사로잡았다. 카메라를 향해 살짝 미소를 짓는 모습에서는 특유의 청초한 매력과 편안한 아우라가 느껴진다.팬들은 "언니 진짜 너무너무 예뻐요오", "늘 응원합니다", "너무 귀여워", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "작품 기대할게요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 1989년생인 진기주는 2014년 G1방송 강원민방 수습기자로 입사한 기자 출신으로 알려져 관심이 쏠렸던 바 있다. 이가운데 진기주는 내년에 넷플릭스로 공개될 '참교육'에 출연한다.'참교육'은 무너진 교권회복에 대한 메시지를 담기 위해 가상의 정부기관인 교권보호국 설정을 차용해 새롭게 각색 및 기획된 작품으로 둥명의 웹툰을 원작으로 한다. 극 중 진기주는 한림체육관 출신으로 파견 온 두 번째 교권보호국 감독관 임한림 역을 소화한다. 체육관에서 가르침을 하고 있고 굳센 성격을 가진 캐릭터로 진기주의 연기 변신이 기대감을 높인다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr