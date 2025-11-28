하츠투하츠/ 사진='2025 마마 어워즈' 방송 캡처

그룹 하츠투하츠가 '2025 마마 어워즈'에서 2관왕을 달성했다.28일 홍콩 카이탁 스타디움에서 '2025 마마 어워즈'(2025 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다. 이날 하츠투하츠는 '베스트 뉴 아티스트'와 '팬스 초이스' 부문에서 상을 받았다.하츠투하츠는 "2월에 데뷔해 늘 목표로 얘기했던 게 신인상 수상이었다. 이렇게 '마마'에서 신인상을 받을 줄 몰랐는데 영광이다. SM 식구들 감사하고, 언제나 뜨거운 응원과 사랑을 보내주는 팬들 고맙다"고 말했다.이어 "8명이었기 때문에 가능한 일이었다. 앞으로도 8명 모두 한 곳을 바라보고 더 높이 올라가도록 하겠다. 끝으로 최근 홍콩 화재사고로 인한 피해자들에게 깊은 애도와 위로를 전하고 싶다"고 덧붙였다.'팬스 초이스' 수상 소감도 밝혔다. 하츠투하츠는 "처음으로 '마마'에 나왔는데 영광스러운 상을 받았다. 앞으로 성장하는 좋은 모습 많이 보여드리겠다"고 말했다. 끝으로 "다시 한번 모든 스태프와 SM 식구들, 팬들에게 감사하다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr