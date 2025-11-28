보이넥스트도어/ 사진='2025 마마 어워즈' 방송 캡처

보이넥스트도어/ 사진='2025 마마 어워즈' 방송 캡처

보이넥스트도어/ 사진='2025 마마 어워즈' 방송 캡처

그룹 보이넥스트도어가 당찬 수상 소감을 전했다.28일 홍콩 카이탁 스타디움에서 '2025 마마 어워즈'(2025 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.이날 보이넥스트도어는 '페이보릿 메일 그룹'에 선정됐다. 보이넥스트도어는 "'마마'에서 '페이보릿 메일 그룹' 상을 받아 영광이다. 이 자리까지 올 수 있게 도와준 스태프와 KOZ·하이브 구성원, 우리가 음악할 수 있게 도와주는 모든 분께 감사하다. 사랑하고 아껴주신 부모님께도 감사하다"고 말했다.특히 명재현은 "이 상을 만들어주신 분들은 우리를 사랑해주는 원도어(팬덤명)다. 부족한 실력이지만 전하고 싶은 말을 적어왔다"며 현지 언어로 수상 소감을 전했다. 그는 "항상 좋은 영향을 주시는 여러분을 기억하고 있다. 여러분이 하루빨리 어려움을 극복하고 일상을 회복하길 바란다"며 홍콩 화재 참사에 애도의 뜻을 표했다.끝으로 그는 "항상 많은 분께 희망을 드리고 세상을 사랑으로 덮는 그룹이 될 수 있도록 좋은 음악 많이 들려드리겠다"고 당찬 포부를 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr