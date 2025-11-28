사진=2025 마마 어워즈 방송 캡처

그룹 아이브가 '2025 마마 어워즈'에서 2관왕을 달성했다.28일 홍콩 카이탁 스타디움에서 '2025 마마 어워즈'(2025 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다. 이날 아이브는 '페이보릿 글로벌 퍼포머'에 이어 '페이보릿 피메일 그룹'까지 수상했다.트로피를 든 가을은 "상을 받게 해준 다이브 감사하다. 두 개의 앨범과 다양한 글로벌 활동을 하면서 전세계 팬들을 만나 행복한 한 해였다"고 말했다.이어 "올해 초에 낸 '아이브 엠파시'가 '나 스스로를 사랑하자'는 메시지를 넘어서 많은 분에게 공감을 전하는 앨범이었다. 앞으로도 우리가 하는 음악이 많은 분께 위로와 희망이 됐으면 좋겠다"고 포부를 밝혔다.지난 26일(현지시간) 오후 2시경 홍콩 북부 타이포 지역의 고층 아파트 단지에서 대형 화재가 발생했다. 아이브는 긴급 구조 및 재해 복구를 위해 홍콩 적십자회에 50만(한화 약 9500만원) 홍콩달러를 기부했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr