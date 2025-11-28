코르티스/ 사진='2025 마마 어워즈' 캡처

그룹 코르티스가 신인상에 해당하는 '베스트 뉴 아티스트' 트로피를 품에 안았다.28일 홍콩 카이탁 스타디움에서 '2025 마마 어워즈'(2025 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.이날 코르티스는 '베스트 뉴 아티스트'의 영예를 안았다. 마틴은 수상 소감에 앞서 "홍콩 화재로 피해입은, 돌아가신 모든 분께 우리 모두 깊은 애도를 표한다"고 말했다. 제임스도 "이번 화재로 희상된 분들에게 깊은 애도의 말씀을 드리고 싶다"고 했다.이어 제임스는 "데뷔한 지 100일이 되지 않았는데 이러한 상을 받아 큰 영광이다"라고 말했다. 건호도 "신인상은 인생에서 한 번 받을 수 있는 상인 만큼 더 영광스럽다. 항상 응원해 주는 코어(팬덤명) 고맙다"고 덧붙였다.주훈은 "응원해 주고 지지해 준 부모님과 가족들 감사하다"고 했고, 성현은 "마음껏 음악할 수 있게 해주는 방시혁 프로듀서, 그리고 빅히트 뮤직 대표 감사하다"고 말했다. 건호도 "프로듀서 및 하이브 구성원들에게 감사하다"고 전했다. 끝으로 마틴은 "오늘 무대가 조금이나마 위로가 됐으면 좋겠다. 앞으로 좋은 음악과 무대로 사랑에 보답하겠다"고 했다.한편, 지난 26일(현지시간) 오후 2시경 홍콩 북부 타이포 지역의 고층 아파트 단지에서 대형 화재가 발생했다. 이에 홍콩 현지에서 열리는 '마마'에도 비상이 걸렸으나, 예정대로 진행을 확정했다. '마마' 측은 "'2025 MAMA AWARDS'는 'Support Hong Kong' 메시지를 더해 함께 슬픔을 나누며 추모할 수 있는 시간을 마련하고, 피해자 지원을 위해 기부로 힘을 보태고자 한다"고 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr