그룹 아이브가 '2025 마마 어워즈'에서 '페이보릿 글로벌 퍼포머' 트로피를 안았다.28일 홍콩 카이탁 스타디움에서 '2025 마마 어워즈'(2025 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.이날 아이브는 '페이보릿 글로벌 퍼포머'를 수상했다. 안유진은 "멋진 상을 받게 해준 다이브(팬덤명) 감사하다. 여러분의 응원 덕분에 성장할 수 있단 걸 잊지 않고 노력하는 아이브가 되겠다"고 수상 소감을 밝혔다.이어 홍콩 화재 참사에 애도의 뜻을 밝혔다. 안유진은 "최근 홍콩에서 일어난 안타까운 사고에 깊은 애도와 위로를 전한다. 피해 입은 분들의 빠른 회복과 평안을 바란다"고 말했다.지난 26일(현지시간) 오후 2시경 홍콩 북부 타이포 지역의 고층 아파트 단지에서 대형 화재가 발생했다. 이 화재로 인한 사망자가 100명을 넘겼으며 76명이 부상을 입었고, 200여명이 실종됐다.아이브는 기부 릴레이에 참여하며 애도 의사를 표했다. 아이브는 공식 웨이보를 통해 "최근 홍콩에서 대형 화재 사고가 발생해 많은 분들이 큰 피해를 입었다는 안타까운 소식을 접하고 깊은 슬픔과 아픔을 느끼고 있다"라고 마음을 전했다. 이어 "어려운 시기에 조심스럽게 위로의 마음을 전하고자 긴급 구조 및 재해 복구를 위해 홍콩 적십자회에 50만(한화 약 9500만원) 홍콩달러를 기부했다"라고 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr