사진=이민정 유튜브

배우 이민정이 으리으리한 시댁을 공개했다.27일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '얼떨결에 초대당한 BH 가족 모임. 허락받고 찍었습니다. 준후야 도와줘'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 아들 준후와 함께 시어머니가 계신 시댁으로 향했다. 방송 욕심을 내비쳤던 준후는 "이건 모자이크 처리가 안 될 거야. 구독자 몇 명인가"라며 이민정 유튜브에 관심을 드러내다가, 엄마 목소리가 나오지 않는 영어 버전으로 시청해 웃음을 안겼다.준후는 하고 싶은 일로 "아빠 출국 전까지 아빠랑 자고, 친구네 집에서 자고, 친구랑 놀고, 공부도 하겠다"고 밝혔다.이민정과 소리 내지 않는 웃참 챌린지를 시작하며 준후는 "내가 이기면 게임 가상화폐, 공부 빼고 놀게 해주는 거, 용돈 안에서 갖고 싶은 거 사주기 중 하나를 해달라"고 선언했다.이에 이민정은 "준후가 지면 쉬는 날 슛 연습 300개, 일주일에 한 권씩 책 읽기, 야채 먹기 중 하나 하라"고 제안했지만, 결국 웃참 실패해 아들의 소원을 들어주게 됐다.이민정은 박찬욱 감독도 반한 시어머니표 김치 김밥 레시피 공개를 예고했다. 아들 준후의 사업화 제안에 이병헌 어머니는 "(레시피) 한두 개 빼고 하지 뭐"라고 반응해 웃음을 안겼다.으리으리한 이병헌 본가가 공개됐다. 320평 광주 집에는 이병헌의 사진으로 가득했다. 어린 시절의 이병헌 사진을 보며 추억에 젖던 이민정은 "대부분 오빠 팬들이 준 거다. 어머님이 사진 이런 걸 제일 소중하게 여기는 것 같다"면서 영화 '좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈' 때의 사진을 최애로 꼽았다.이지안이 운영 중인 강아지 호텔 겸 학교에서 이병헌은 2살 딸 서이와 놀아주는 모습으로 시선을 사로잡았다. 딸을 안고 등장한 이병헌은 그네를 보고 "이거 탈래?"라고 다정하게 말했다. 또 아들 준후와는 캐치볼을 하며 가정적인 아빠의 면모를 보였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr