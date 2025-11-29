사진=SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'

'비서진' 이서진이 애니와의 오랜 인연을 자랑했다.28일 방송된 SBS 예능 프로그램 '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에는 혼성 그룹 올데이 프로젝트가 출연했다.이날 이서진과 올데프 애니의 특별한 인연이 공개됐다. 포옹으로 반갑게 인사를 나눈 이서진은 "애니 엄마랑은 초등학교 때부터 알고 지냈다. 애니 아빠랑은 고등학교 때부터 안다. 애니 태어날 때부터 봤다"고 전했다.애니의 아이돌 데뷔에 대해 이서진은 "나오자마자 잘 되니까, 나는 기분이 너무 좋다"며 삼촌의 마음을 드러냈다. 애니는 "나는 삼촌이라고 부른다"고 밝혔고, 이서진은 "네가 애니인지 몰랐다. 맨날 서윤(본명)이라고 부르니까"라고 말했다.애니는 멤버 우찬에게 "이서진 삼촌 얼굴에 흉터 있는 거 아냐"면서 "내가 우리 집에서 잠들면 그냥 아빠 소파에서 자라고 하잖냐. 그걸 진짜로 하다가, 소파에서 떨어져서 이마에 상처가 났다"고 설명했다.당시를 떠올린 이서진은 "그때 애니 엄마는 출장 갔고, 애니 아빠랑 둘이 술 마시다가 잤는데, 다음 날 '얼굴이 왜 그래!?'라고 하더라. 피가 막 난 거다. 집에 서윤이 있었는데, '오 피난다'라고 했다. 진짜 어렸을 때다"라고 전했다.이서진은 "애니 아빠가 공부도 잘하고, 기타도 친다. 내가 좋아하는 기타리스트가 있다고 하니까, 그 똑같은 기타 선물해 줬다. 그걸로 기타를 배웠다. 애니 아빠 아는 게 많아서 얘기하면 재미있다"고 절친한 관계를 자랑했다.하지만, 이서진은 다섯 멤버 역대급 수발에 "그냥 오늘 촬영 접자"고 선언해 눈길을 끌었다. 멤버 수발을 위한 캐리어에는 네일팁이 떨어지면 붙여줄 스티커부터 뚜껑 뚫어주는 도구, 메이크업 용품, 렌즈, 셀카 조명, 빨대, 칫솔 외 다수 물건이 가득해 말을 잇지 못했다.멤버들이 영어로 대화하자 이서진은 "자기들끼리 노니까 좋네"라면서도 "너희 대화할 때 영어로 하니 항상? 영어 다 잘해?"라고 관심을 드러냈다. 애니는 "저희가 코끼리 소리 잘 낸다"며 우찬, 베일리와 개인기를 선보였지만, 이서진은 "너네가 하는 건 다 개소리"라고 츤데레 면모를 보여 폭소를 유발했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr