SM엔터테인먼트 산하 뮤직 레이블 SMArt(스마트)의 첫 아티스트 임시완이 첫 번째 미니앨범에 다채로운 사랑의 감정을 담았다.임시완 첫 솔로 앨범 'The Reason'(더 리즌)에 수록된 '단둘이 (Two Of Us)'는 동화 같은 전주가 인상적인 포크 곡으로, 설레는 고백의 과정을 가사에 달콤하게 그려낸 레트로 감성의 러브송이다.가수 겸 배우 임시완은 2010년 스타제국이 기획한 그룹 제국의아이들로 데뷔 후 부산대학교를 중퇴했다고 알려졌다. 1988년생인 그는 '해를 품은 달'에 출연한 이후 배우로 크게 인정받으며 연예계에서 롱런 중이다.또 다른 수록곡 '나의 사랑이여 (Dear My Love)'는 잔잔한 피아노 선율과 4인조 스트링 편곡이 조화를 이루는 발라드곡으로, 사랑하는 상대를 떠올리며 순수하게 편지를 써 내려가듯 마음을 고백하는 노래다.28일 SMArt 공식 유튜브 계정을 통해 공개된 하이라이트 메들리 영상은 타이틀곡 'The Reason'을 비롯해 첫 번째 미니앨범에 수록된 총 5곡의 하이라이트 음원을 감상할 수 있다.임시완 첫 솔로 앨범 'The Reason'은 12월 5일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr