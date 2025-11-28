사진=텐아시아DB

지난 7월 데뷔한 그룹 아홉(AHOF) 서정우와 차웅기가 MC 마이크를 잡는다. 서정우는 팀 내 유일한 군필자로 알려졌고, TO1 출신 차웅기는 2023년 방송된 Mnet '보이즈 플래닛'에 출연해 인지도를 배가했다.서정우와 차웅기는 28일 오후 방송되는 월간 음악 차트쇼 ENA '케이팝업 차트쇼'에 일일 스페셜 MC로 나선다.서정우는 지난 7월 '케이팝업 차트쇼'의 스페셜 MC로 한차례 활약한 바 있다. 당시 서정우는 첫 음악방송 진행임에도 불구하고, 깔끔한 딕션과 듣기 좋은 목소리로 프로그램을 안정적으로 이끌어 K팝 팬들에게 호평받았다.차웅기는 남다른 센스와 유쾌한 입담으로 정평이 난 멤버다. 그는 다양한 방송과 유튜브 콘텐츠에서 상대 불문한 케미스트리를 보여주며 분위기 메이커 역할을 톡톡히 해왔고, 팬미팅 MC도 단독으로 소화할 만큼 수준급 진행 실력까지 갖췄다.두 사람이 동반 스페셜 MC로 출격한다는 점이 기대감을 키운다. 서정우와 차웅기는 최근 스페셜 DJ를 비롯해 다양한 콘텐츠에서 함께하며 팀 내 '믿고 보는 조합'으로 자리매김했다. 두 사람은 이번 방송에서도 매끄러운 진행력과 베스트 케미스트리를 더해 프로그램을 빛낼 전망이다.아홉은 두 번째 미니앨범 'The Passage(더 패시지)'의 타이틀곡 '피노키오는 거짓말을 싫어해' 무대를 선보인다. 멤버들은 특유의 러프한 에너지를 담은 퍼포먼스를 선보이며 K팝 팬들을 또 한 번 사로잡을 것으로 기대된다.아홉은 지난 4일 발매한 'The Passage'로 활발한 활동을 이어가고 있다. 해당 앨범은 발매 첫 주에만 39만 장 가까이 판매돼 커리어 하이를 달성했다. 타이틀곡 '피노키오는 거짓말을 싫어해'는 음악방송 3관왕을 차지하며 뜨거운 인기를 입증했다.최근에는 국내 단독 공연도 예고했다. 아홉은 2026년 1월 3일과 4일 서울 중구 장충체육관에서 '2026 AHOF 1st FAN-CON (2026 아홉 1st 팬-콘 <아홉포하 : 올 타임 하트펠트 온리 포하>)'를 개최하고 팬들과 만난다.서정우와 차웅기가 스페셜 MC로 출연하는 ENA '케이팝업 차트쇼'는 28일 오후 6시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr