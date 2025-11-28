아이브/ 사진='2025 마마 어워즈' 캡처

그룹 아이브가 미니 3집 '레블 하트'로 '글로벌 트렌드 송' 부문에서 수상했다.28일 홍콩 카이탁 스타디움에서 '2025 마마 어워즈'(2025 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.이날 '글로벌 트렌드 송' 수상작으로는 지난 2월 발매된 아이브의 '레블 하트'(REBEL HEART)가 선정됐다.리즈는 "뜻깊은 상을 주셔서 감사하다. '레블 하트'로 컴백했을 때 많은 분께 좋은 메시지를 전하고자 하는 마음이 컸는데 그 마음이 전달되고 이뤄진 것 같다. 앞으로도 좋은 음악과 앨범으로 많은 영향을 드릴 테니 기대해 달라"고 말했다.아이브는 '글로벌 트렌드 송' 수상에 앞서 '페이보릿 글로벌 퍼포머'에 이어 '페이보릿 피메일 그룹' 부문에서도 트로피를 들어 올렸다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr