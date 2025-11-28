한가인, '기립성 저혈압' 이후 특단의 조치 취했다…"일주일에 최소 4번"('자유부인')

사진=유튜브 '자유부인 한가인' 영상 캡처

기립성 저혈압으로 지난해 입원한 적이 있는 한가인이 요가로 건강 관리 중이라고 밝혔다.지난 27일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 '44세 기립성 저혈압 한가인 새로운 인생을 살게해준 '이 운동' (중년 필수 시청)'이라는 제목의 영상이 게시됐다.한가인은 "제가 요가를 시작한지 딱 세 달 됐다. 이제 네 달 차다. 완전 여기에 제일 햇병아리다"라며 "월화수목금토 중에서 최소 네번은 온다"라고 밝혔다.플라잉 요가를 보여주겠다는 한가인은 "많은 회원들이 싫어하는 시간이다. 괴로움이 있어서 예약을 잘 안 하더라"라고 말했다. 이어 "예전에는 운동할 때 거의 일대일로 혼자 했는데, 외롭고 심심하더라. 같이 하니까 나의 고통을 저 사람도 느끼는구나 위안이 돼서 좋더라. 그래서 요즘은 단체반으로 다니고 있다"라며 웃었다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr