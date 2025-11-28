제로베이스원/ 사진='2025 마마 어워즈' 캡처

그룹 제로베이스원이 '마마'에서 또 한 번 '팬스 초이스' 상을 받았다.28일 홍콩 카이탁 스타디움에서 '2025 마마 어워즈'(2025 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.이날 '팬스 초이스' 트로피를 안은 제로베이스원의 박건욱은 "작년에도 이 상을 받았는데 받을 때마다 뜻깊다. 제로즈(팬덤명)들이 우리를 예뻐하는 마음으로 노력해 줘서 받은 상이다. 이 상의 의미를 잊지 않고 한 발짝 나아가고, 좋은 모습만 보여줄 수 있는 제로베이스원이 되겠다"고 소감을 밝혔다.석매튜는 "3년째 '마마'에 참여하고 있다. 이렇게 상을 받는 건 우리에게 잊지 못할 경험이 되고 있다. 다시 한번 감사하다. 여러분이 우리의 꿈이 현실이 되도록 많은 도움을 줬다"며 감사한 마음을 전했다.행사 개최를 앞둔 26일(현지시간) 오후 2시경 홍콩 북부 타이포 지역의 고층 아파트 단지에서 대형 화재가 발생했다. 리키는 "사고를 당한 모든 분들께 심심한 애도의 뜻을 밝힌다. 유가족에게 작은 힘이 됐으면 좋겠다. 따뜻한 손길이 더 많이 가길 바란다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr