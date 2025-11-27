사진=태연 SNS

사진=태연 SNS

사진=태연 SNS

사진=태연 SNS

그룹 소녀시대 멤버 태연이 자신의 솔로 데뷔 10주년을 기념했다.태연은 지난 26일 자신의 인스타그램에 "솔로 데뷔 10주년 기념 전시회 OPEN💜"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들과 하나의 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 태연의 솔로 데뷔 10주년을 기념해 팝업 스토어 형식이 아닌 전시회가 열린 모습. 대형 사진들과 앨범 별 음악을 들을 수 있도록 구성되어 있어 스케일이 눈길을 끌었다.태연은 "많이들 오셔서 즐기다 가세요🙏🏻"라며 일주일 동안의 만남을 알렸다.한편 태연은 솔로 10주년 기념 컴필레이션 앨범 'Panorama : The Best of TAEYEON'을 앞두고 있다. 다음달 1일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 음원 공개된다. 같은 날 음반으로도 발매된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr