사진제공=피네이션

가수 헤이즈(Heize)가 27일 오후 6시 열 번째 미니앨범 'LOVE VIRUS Pt.1'을 발표한다.'LOVE VIRUS Pt.1'은 사랑이 번지고 흔들리고 기억으로 남는 과정을 담은 앨범으로, 타이틀곡 'Love Virus (Feat. I.M)'를 포함해 '새벽택시 (Feat. 이창섭)', '너 때문에 난', '어때 보여', '마지막 인사', 연주곡 '신기루'까지 총 여섯 곡이 수록됐다.타이틀곡 'Love Virus (Feat. I.M)'는 상황에 따라 독이 되기도 하고 위로가 되기도 하는 사랑의 양면을 주제로 한다. 헤이즈의 보컬이 감정선을 직접적으로 겨냥한 구성으로 겨울 시즌 분위기와 맞닿아 있다.헤이즈는 연주곡을 제외한 전곡의 작사·작곡에 참여해 싱어송라이터로서의 역량을 드러냈다. 피처링에는 아이엠과 이창섭이 참여했고, 콘셉트 포토 촬영은 던이 맡았다.헤이즈는 컴백을 앞두고 공식 SNS에 타이틀곡 뮤직비디오 티저를 공개했다. 티저 영상에는 사랑에 빠진 연인의 모습과 갈등 이후 혼자 남은 인물이 등장하며 본편에 대한 관심을 높였다.한편 헤이즈는 음원 발매 이후 오는 12월 26일부터 28일까지 서울 명화라이브홀에서 '2025 Heize Concert [Heize City : LOVE VIRUS]'를 열고 팬들과 만난다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr