사진=정찬우 SNS

사진=정찬우 SNS

사진=정찬우 SNS

그룹 아이콘(iKON) 멤버 정찬우(27)가 군 복무를 마쳤다.정찬우는 지난 26일 자신의 인스타그램에 "드디어 군 생활이 끝이 났습니다"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 정찬우가 무사히 전역을 마친 모습. 특히 임명장과 표창장 그리고 육군용사상 등 군 생활 중 뛰어난 실력을 보였음을 증명해 눈길을 끌었다.정찬우는 "군 생활 동안 너무 좋은 사람들과 만나 재미있게 잘 보낸 것 같다"며 "응원해 주신 아이코닉(팬덤 명) 덕분에 힘이 났던 것 같다"고 고마움을 표했다.한편 정찬우는 2015년 그룹 아이콘 멤버로 데뷔해 10주년을 맞았다. 아역배우 출신인 그는 2008년 KBS2 드라마 '대왕세종'으로 먼저 얼굴을 알렸다. 김은숙 작가의 유명 드라마 '상속자들'에서 이민호(김탄 역)의 아역을 맡아 아이콘 데뷔 전 시청자들의 눈도장을 찍었었다. 아이콘은 2023년 8월 '파노라마' 이후 공백기를 갖고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr