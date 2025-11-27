사진=정태우 SNS

배우 정태우가 고(故) 이순재를 향해 마지막 인사를 전했다.정태우는 지난 26일 자신의 인스타그램에 "백스테이지에서의 이 사진들이.. 선생님과의 마지막 추억이 되었네요"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 정태우가 지난해 이순재와 함께 연극으로 호흡을 맞춘 모습. 그러나 이순재의 몸이 다소 경직되어 있어 보여 눈길을 끌었다.정태우는 "연기를 넘어 삶을 진실하게 바라보는 태도가 무엇인지 배울 수 있었다"며 고인에게 감사를 표했다. 그러면서 "작품에 성실함과 최선을 다하는 자세를 몸소 보여주신 선생님의 발자취는 오래도록 사람들의 마음 속에서 살아 숨 쉴 것"이라며 존경을 표했다.고 이순재는 지난 25일 새벽 91세의 나이로 별세했다. 27일 오전 6시 20분 발인이 진행됐다. 장지는 경기도 이천시에 위치한 에덴낙원이다. 정태우는 이날 발인식에 참석해 고인의 마지막 가는 길을 배웅한 것으로 전해졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr