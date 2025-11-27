사진=텐아시아DB

비연예인과 결혼한 방송인 김종국이 양다리성 발언을 하는 한 출연자에게 "쓸데없이 솔직하다"라며 웃어 보였다.지난 26일 방송된 TV CHOSUN 예능 '잘 빠지는 연애'에서는 사랑도 다이어트도 놓치지 않는 일석이조의 커플 운동회가 펼쳐졌다.이날 잘빼남이 커플 운동회의 파트너를 직접 지목하며 공개 호감 투표 못지않은 긴장감이 감돌았다. 곤지암 이석훈은 망설임 없이 화성 하지원을 택했고, 부천 임시완도 김포 태연에게 직진했다. 나머지 세 사람이 인천 김사랑을 지목, 복불복 게임 끝에 남양주 공유가 운명처럼 그녀와 짝이 됐다. 반면 구로구 카리나는 단 한 명에게도 선택받지 못한 채 홀로 남았다. 은평구 이서진과 강동구 오상욱도 아직 파트너를 정하지 못한 상황. 이때 은평구 이서진이 구로구 카리나에게 선택권을 넘겼고, 다소 무심한 태도에 MC들은 당혹감을 감추지 못했다. 구로구 카리나는 "사랑 님이랑 안 되니까 나보고 고르라는 건가? 내가 왜?"라며 솔직한 속내를 털어놨다.앞선 파트너 선정의 여파가 컸던 구로구 카리나는 "나의 매력을 알아봐 주는 사람이 없다"며 끝내 눈물을 쏟았다. 이에 인천 김사랑은 "아까 저한테 세 분이나 오셨던 건 운동할 파트너를 찾으라 해서 그랬던 것 같다"고 말했다. 이수지는 "저 말은 가진 자의 여유다. 누군가에겐 고통일 수도 있다"라며 고개를 내저었다. 김종국 역시 "옆에 카리나 님이 더 대비되지 않냐"며 안타까운 기색을 내비쳤다.짝 선정부터 치열했던 커플 운동회가 본격적으로 막을 올렸다. 첫 종목 커플 줄넘기에서는 남양주 공유, 인천 김사랑 팀이 압도적 스피드로 1위를 차지하며 에이스 커플다운 저력을 입증했다. 이어진 커플 스쾃에서는 모두의 예상을 뒤엎는 숨은 강자가 등장했다. 바로 곤지암 이석훈. 그는 맨발 투혼을 펼치며 남양주 공유에 맞서는 괴물 체력을 발휘, 끝내 승리를 따냈다. "제 몸은 한계였다. 다만 지원 님께 좋은 모습을 보여드리고 싶다는 생각으로 버텼다"는 그의 고백에 모두가 술렁였다.사력을 다한 곤지암 이석훈은 결국 운동회 도중 코피까지 쏟고 말았다. 마지막 이인삼각 달리기에서 화성 하지원이 포기를 권했지만, 그는 이를 악물고 끝까지 완주하며 최종 2위에 올랐다. 화성 하지원은 "저를 좋아해 주고 노력하는 모습을 보니 마음이 움직였다. 눈물 날 뻔했다"라며 울컥한 속내를 내비쳤고, 스튜디오에서는 "진정한 사랑의 힘이다", "게임은 졌지만 세상을 얻었다"는 반응이 이어졌다. 이날 곤지암 이석훈은 "운명의 상대를 만나려고 지금껏 모태 솔로였나 싶다"라며 설레는 마음을 드러냈다.곤지암 이석훈의 눈부신 활약은 다른 잘빼남들마저 감동시켰다. 그중 남양주 공유는 "저도 원래 지원 님과 대화해보고 싶었는데, 이제 손 떼겠다. 석훈 씨의 진심을 봤다"며 "지원 님과 잘되도록 도와드리겠다"고 동맹을 제안했다. 그러나 앞선 선언과 달리, 남양주 공유는 종종 화성 하지원에게도 관심을 보이며 혼란을 자아냈다. 급기야 인천 김사랑에게 직접 "지원 님과도 대화해보고 싶었다"는 속내를 털어놔 충격을 안겼다. 남양주 공유의 폭탄 고백에 인천 김사랑의 표정은 순식간에 굳어졌다. 이를 지켜본 김종국과 이수지는 "참 쓸데없이 솔직하다", "저걸 왜 얘기하는 거냐?"며 실소를 터뜨렸다.방송 말미 공개된 다음 주 예고편에서는 남양주 공유와 인천 김사랑 사이 흔들리는 연애 전선 속으로 은평구 이서진이 끼어드는 모습이 암시돼 궁금증을 자아냈다. 데이트권 상대로 은평구 이서진을 택한 인천 김사랑, 그런 그녀에게 질투를 느끼는 남양주 공유, 그리고 의외의 복병으로 떠오른 은평구 이서진까지. 아슬아슬한 세 사람의 삼각관계는 어떤 전개로 이어질지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr