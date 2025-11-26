이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'

이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'

배우 심형탁의 아들 하루가 생후 9개월 만에 광고 모델로 데뷔했다.26일 방송된 KBS2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌')에는 심형탁이 아들 하루와의 근황을 전했다.이날 방송에서 심형탁은 "하루의 광고 촬영장에 나왔다"며 아들 하루가 첫 광고 촬영을 하게 됐다고 밝혔다. 역대급 비주얼로 하루는 '슈돌'의 유튜브 조회수 약 400만 이상 기록, 2025년 예능 화제성 순위 4위를 차지했다고.심형탁은 "하루가 정말 대단한 게 제가 처음 광고를 찍은 나이가 27세였다. 하루는 태어난 지 1년도 안 돼서 광고 촬영을 하게 됐다"며 감격해했다.특히 하루는 낯선 촬영 현장임에도 시종일관 웃으며 분위기를 화기애애하게 만들었다. 이 모습을 흐뭇하게 보던 심형탁은 "아직 9개월밖에 안 됐는데, 헤어 스태프분이 오시냐"며 놀라워했고, 제작진 또한 "저희도 최초다"고 말했다.스튜디오에서 이를 지켜보던 MC 랄랄은 "너무 예쁘다, 보기만 해도 좋은 향기가 여기까지 나는 것 같다"며 칭찬했다. 하루는 촬영 중 아빠 심형탁을 보고 옹알이를 폭발해 웃음을 자아냈다.한편 하루는 광고업계에 따르면 최근 3개월 동안 아기용품과 유아복 등 6건의 광고 계약을 체결했으며, 총수입이 5억 원을 넘는 것으로 알려졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr