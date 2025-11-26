이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '원마이크' 캡처

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '원마이크' 캡처

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '원마이크' 캡처

배우 최창균이 트럭을 운전하고 있는 근황을 전했다.26일 '원마이크' 채널에는 "[출장마이크] 1톤 트럭 몰며 폐기물 수거해 돈 버는 21년 차 배우.. 192cm 에르메스 모델 출신ㅣEP.35 최창균"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 최창균은 "폐기물을 수거해서 현장에 내려놓는 일을 한다. 차나 인력이 부족하면 연락을 받고 나간다"며 "살아있는 것만 빼고 다 치워드린다. 오늘은 2층 가정집에서 불러서 간다"며 폐기물 수거 일을 하고 있다고 밝혔다.그는 모델과 배우 활동을 하던 시절에 대한 기억도 털어놨다. 최창균은 "천만 영화 '명량'에서 김응암이라는 장군 역할을 했다. 영화 '홀리데이', '나쁜 녀석들'도 찍었다. 액션 신이 많아서 고생도 많이 했는데"고 떠올렸다.이어 에르메스 모델이 됐던 시절에는 "전국 모델들이 다 오디션을 보러 왔던 에르메스 쇼에서 메인 모델이 됐다. 그때는 방송 작가, 패션 편집장 등 연락이 와서 전화가 불이날 정도였다"며 전성기 시절을 언급했다.하지만 화려한 커리어 뒤에는 극심한 불안도 있었다고 고백했다. 그는 "37살쯤 극도의 불안함과 우울감이 왔다. 배우 일을 하면서도 잠을 잘 못 잤다"며 "그때 이겨낼 수 있었던 건 일로 버텼다. 폐기물을 치우든, 쓰레기를 치우든, 모델 일을 하든 다 똑같다. 사람이 일을 안 하고 시간이 많으면 잡생각이 많아진다. 불안도 내가 만드는 거다. 자존감도 바닥을 치고, 그런 걸 겪어보니까 '나를 사랑하자'고 생각했다. 그래야 건강해진다"고 털어놨다.그는 달라진 생활에 대해 "늘 메이크업 받는 일을 주로 했는데, 저는 이거 하면서 생계를 떠나서 제가 자존감이 올라지고, 딱 녹초인 상태에서 집에 가서 샤워를 하면 정신 건강도 좋아지는 느낌이 든다"고 덧붙였다.마지막으로 직업에 대한 가치관도 달라졌다며 "모델 해서 메이크업 받고 일을 하든지, 모든 일이든 '내 직업이 챙피해?' 이런 생각보다는 모든 일은 다 같다고 생각한다. 내가 스스로 하는 뿌듯한 일, 내가 건강한 게 최고인 것 같다"고 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr