박해린, 2025 KOREA GRAND SOURCING FAIR 개막식 홍보대사로 참석[TEN포토+]

에밀리아 가토 이탈리아 대사, 박해린, 윤진식 한국무역협회 회장, 강감찬 산업통상부 무역투자실 실장,박혜린 옴니시스템 회장 등이 26일 서울 강남구 코엑스에서 진행된 대한무역협회에서 주최하는 2025 KOREA GRAND SOURCING FAIR 행사에 참석하고 있다.코리아 그랜드 소싱페어는 K-뷰티, K-푸드, K-리빙, K-콘텐츠 등 전 세계적으로 인기가 높아지는 한국 제품을 더 많은 국가에 소개하기 위한 국가 차원의 브랜드 확산 행사.최근에는 넷플릭스 '솔로지옥4'에서 이국적인 외모와 솔직하고 당당한 성격으로 '여자 메기'로 등장, '역대급 메기녀'라는 호칭을 얻으며 큰 화제를 모았다.한편 박해린은 tvN 드라마 〈얄미운 사랑〉에서 배우 반수정 역활을 맡았으며 넷플릭스 '월간남친'에 이어 한·일 합작 영화 〈유령의 집〉등 다양한 작품에 출연했으며 오는 26년에 공개된다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr