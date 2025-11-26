그룹 아일릿/사진제공=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)의 신곡 뮤직비디오가 공개 직후 호평을 얻으며 1000만 조회 수를 돌파했다.26일 하이브 뮤직그룹 레이블 빌리프랩에 따르면 아일릿(윤아 민주 모카 원희 이로하)의 싱글 1집 타이틀곡 'NOT CUTE ANYMORE' 뮤직비디오는 전날 오후 11시 11분 유튜브 조회 수 1000만 회를 넘어섰다.'NOT CUTE ANYMORE' 뮤직비디오는 멤버들의 개성을 뚜렷하게 드러내 글로벌 팬들의 관심을 끌고 있다. 영상 속 멤버들은 시크한 슈트, 힙한 청바지, 키치한 파자마 등 각기 다른 스타일을 선보이며 귀여움에 가려졌던 본연의 모습을 표현한다. 무표정으로 춤을 추다 귀여운 생명체에게 습격을 받고 무대 아래로 떨어지는 장면 등 재치 있는 연출도 시선을 끈다.이 노래는 귀엽게만 보이고 싶지 않은 마음을 직설적으로 담아낸 곡으로, 한국 4위, 호주 2위, 영국 13위, 미국 20위를 포함해 총 20개 국가·지역의 유튜브 트렌딩 뮤직 상위권에 올랐다. 발매 당일 멜론 '핫 100'에서는 8위에 진입했고 일본 AWA 실시간 급상승 차트에서는 1위를 기록했다.해외 음악 전문 매체의 평가도 이어지고 있다. 밴드웨건(BandWagon)은 "미니멀한 프로덕션에 자연스럽게 대화하듯 흐르는 보컬, 그리고 귀에 착 달라붙는 후렴이 돋보인다"며 "'NOT CUTE ANYMORE'는 아일릿이 보다 자신감 있게 나아가고 있다는 것을 보여준다"고 전했다. 이어 "귀여움의 틀에서 벗어나려 하면서도 순간순간 귀여움을 드러내는데, 그 변화가 오히려 더 매력적으로 느껴진다"고 평가했다.아일릿은 오는 28일 KBS2 '뮤직뱅크'에서 'NOT CUTE ANYMORE' 무대를 처음 공개한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr