김희선, 인성 드러났다…동료들 시기에도 손 내밀어 "지켜주고 싶어서" ('다음생은')

사진제공=TV조선

김희선이 오해와 시기 속에서도 품격 있는 인성을 보여줬다.TV CHOSUN 월화미니시리즈 ‘다음생은 없으니까’ 6회에서는 치열한 인턴 경쟁 구조 속에서 나정(김희선 분)이 앙숙을 동료, 더 나아가 절친으로 변화시키는 과정이 그려졌다.나정은 앙숙 미숙(한지혜 분)의 주도로 ‘특혜 입사’ 의혹을 받게 됐다. 해당 소문이 상무 귀에까지 들어가며 상황은 더욱 악화됐고, 상무는 인턴 전원을 실전 현장에 투입해 “못하면 탈락”이라는 초강수를 두기에 이르렀다. 인턴들은 연이어 실수를 범하며 벼랑 끝에 몰렸고 미숙 역시 탈락 위기에 처했다.그러나 나정은 갈등보다 연대를 택했다. 나정은 친권 문제로 딸을 아빠에게 빼앗길 위기에 놓인 미숙을 돕고, 자신의 방송 노하우가 담긴 노트까지 건네며 마음을 열었다. “넌 좀 밉지. 근데 우리 아들 여친은 지켜주고 싶어서 그런다. 됐냐?”라며 장난스럽지만 진심 어리게 먼저 손을 내미는 모습, 오래된 앙금이 풀린 듯 미숙을 향한 따뜻한 눈빛 등 김희선의 찰나의 표정 변화가 긴 여운을 남겼다.나정은 미숙을 집으로 불러 자신의 방송 경험을 모두 전수했다. 경쟁자가 아닌 ‘함께 성장하는 동료’로 관계를 바꾼 진짜 어른의 품격이 드러난 순간이었다. 나정의 코칭으로 달라진 미숙의 모습을 바라보며 응원을 보내는 장면 역시 깊은 울림을 안겼다.김희선은 워킹맘 사이의 연대와 변화하는 감정선을 현실적으로 담아내며 극의 몰입도를 높였다. 감정의 완급과 깊이를 자유롭게 오가는 그의 열연이 호평을 이끌고 있다.‘다음생은 없으니까’는 매주 월, 화요일 오후 10시 방송되며 넷플릭스에서도 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr